Назван главный изъян «умных» авиабомб США для Киева
Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов заявил, что дальности американских авиабомб JDAM, которые рассчитывает получить Украина, недостаточно для эффективных атак. Об этом Кнутов рассказал «Аргументам и фактам».
Госдепартамент США ранее одобрил «возможную продажу» Украине средств повышения дальности и точности авиабомб на сумму 373,6 миллиона долларов. Речь идет об аэродинамических комплектах Joint Direct Attack Munitions - Extended Range (JDAM-ER), это присоединяемые хвостовые части для бомб.
После одобрения Госдепа потребуется итоговое заключение контракта. США уже поставляли JDAM-ER Украине в 2023 году.
Кнутов отметил, что JDAM - это старые бомбы. Он подчеркнул, что у США много таких бомб весом от 200 до 900 килограммов. По словам эксперта, применять такие снаряды с обычных самолетов сложно, поскольку самолет должен лететь прямо над целью.
«Это сделать невозможно, учитывая то, что Россия имеет развитую систему ПВО. Такой самолет будет быстро сбит», - заявил Кнутов.
Он добавил, что в итоге в США начали крепить на бомбы крылья и полностью менять хвостовик. Такая бомба становится управляемой, а наведение осуществляется с помощью системы GPS. Однако максимальная дальность таких бомб составляет около 90 километров, указал Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что таким бомбам не хватает дальности планирования. По его словам, были случаи, когда пара истребителей F-16 выходила к линии боевого соприкосновения и сбрасывала бомбы, а затем российским Су-35 был сбит один из этих истребителей.