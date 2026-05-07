Российские войска нанесли «удар возмездия» за Джанкой

Киев, несмотря на объявление «режима тишины», нанес удар по Крыму, в результате которого погибли пять человек. Чем Россия ответила на эту провокацию, разбиралось издание aif.ru.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский объявил о «режиме тишины», который должен был вступить в силу в полночь 6 мая. После чего Вооруженные силы Украины атаковали российские регионы. В Крыму при ударе беспилотников по Джанкою погибли пять человек.

Удар по Джанкою был нанесен не случайно, он призван обвинить Россию в срыве перемирия, считает герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Киев специально ударил по городам РФ, чтобы спровоцировать ответный удар и заявить, что якобы Россия первой сорвала перемирие. Киев делает расчет на то, что обвинит Россию и заявит, что теперь у него руки развязаны», — пояснил он.

По данным основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, дроны, ударившие по Крыму, были запущены с территории Одесской области.

Реакция Москвы последовала незамедлительно, Минобороны РФ отчиталось о нанесении «мощного комбинированного удара возмездия» по целям в Одесской, Запорожской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, а также склады горючего в 156 районах, отмечается в статье.