Рекордные 347 БПЛА в «тишине»: Как Зеленский приближает удар Москвы по Киеву

Несмотря на режим «тишины», объявленный Владимиром Зеленским, за последние дни на регионы РФ обрушилась рекордная серия атак, закрыты многие аэропорты страны, где-то детей перевели на дистант, а где-то - уже отменили военные парады.

© nsn.fm

Вооружённые силы Украины провели серию атак на регионы России, несмотря на объявленный президентом Украины Владимиром Зеленским «режим тишины»: украинец обвинил в нарушении перемирия, которое Россия не подтверждала, именно Москву. Так, за прошедшую ночь силы ПВО РФ сбили 347 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Тверской, Тульской областями и Московским регионом, сообщили в Минобороны России. Эта атака стала рекордной за последнее время. Также дроны были сбиты над Липецкой, Новгородской, Смоленской областями, над Крымом, Каспийским, Азовским и Черным морями.

В городе Ржев Тверской области в результате атаки ВСУ повреждены несколько жилых домов, сообщили региональные власти, а также эвакуированы 350 человек, в том числе десятки детей.

Ударили по Ржеву: Что известно об атаке беспилотников ВСУ

В Брянске из-за террористической атаки в Бежицком районе города получили ранения 13 человек, включая ребенка. В Ростовской области сбиты 30 БПЛА, в Тульской области – 14, пишут губернаторы. Также восемь БПЛА сбиты на подлете к Москве.

«РЕЖИМ ТИШИНЫ» В ДЕЛЕ

Помимо прочего, после полуночи закрылись аэропорты Калуги, Геленджика, Краснодара, Ярославля, Иваново, Перми, Тамбова, Сочи, Ульяновска, Самары, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы, Оренбурга, Ижевска, ограничены полёты в аэропорту Нижнего Новгорода, изменено расписание рейсов в Калининграде. Аэропорты Саратова, Пскова и Пензы уже открылись.

Во втором часу ночи закрывались аэропорты «Шереметьево» и «Внуково». «Шереметьево» уже возобновил работу, а во втором задержаны более 40 рейсов. Также сейчас закрыт аэропорт «Домодедово».

Тем временем в Самаре приостановлено движение наземного общественного транспорта, а занятия в школах перенесли с первой на вторую смену. Об этом сообщил глава города Иван Носков. В Чебоксарах учащихся перевели на дистант из-за ракетной опасности и угрозы БПЛА, рассказал глава города Станислав Трофимов.

Напомним, что Зеленский объявил, что режим «тишины» в одностороннем порядке будет действовать с 5 до 6 мая – так он «ответил» на заявление России об установлении перемирия 8 и 9 мая.

Несмотря на это, по данным Минобороны РФ, уже с 21.00 5 мая до 7.00 6 мая дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 53 беспилотника, запущенных ВСУ. ПБЛА были перехвачены над Брянской, Белгородской, Курской областями, а также над Республикой Крым, Московским регионом и акваторией Черного моря.

При этом Зеленский уже успел обвинить Россию в срыве «режима тишины». В своем Telegram-канале он написал, что ВС РФ осуществили более 20 атак, использовав свыше 70 авиабомб в ночь с 5 на 6 мая. Также он заявил, что к 10 часам утра 6 мая российская армия «нарушила режим тишины 1820 раз».

ЧЕГО ХОЧЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ

Как отметил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с НСН, Зеленский своим односторонним режимом тишины просто хочет «подать все по-своему», официально разрешив себе удары по Москве в День Победы.

«Зеленский хочет по-своему подать это все. Я думаю, что к 9 мая уже могут быть провокации со стороны Киева. Они могут объявить, что Россия нарушила предложенное Зеленским перемирие 6 мая, тогда они как бы снимают с себя обязательства. В этом чувствуется умелая рука англичан, которые очень способны с точки зрения провокаций. Это попытка выйти с возможностью ударов по Москве девятого числа», — отметил он.

Напомним, что ранее Зеленский пригрозил ударить дронами по параду Победы в честь праздника в Москве. Об этом он заявил во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Россия в свою очередь ответила на это недвусмысленно, уведомив в лице Минобороны киевлян о необходимости своевременно покинуть город и пообещав удар по украинской столице в ответ на провокации.

Помимо этого, 7 мая, МИД РФ в лице его официального представителя Марии Захаровой обратился к зарубежным странам, призвав их вывезти дипломатов из Киева. Отмечается, дипмиссиям выслали официальную ноту.

Как отметил Олейник, на Украине серьезно отнеслись к заявлению Минобороны РФ, однако сам Зеленский уже давно не бывает в Киеве. При этом украинский депутат предположил, что глава киевского режима хочет вынудить Москву на удар по Киеву, чтобы в дело вмешался глава США Дональд Трамп.

«Многие на Украине серьезно восприняли предупреждение Минобороны РФ… Зеленского в Киеве не бывает, он уже давно выехал. Зеленский наоборот хочет, чтобы были жертвы, чтобы втянуть в эскалацию американского лидера Дональда Трампа, обвинять Россию во всем и так далее. Его замысел именно такой, ему плевать на жертвы…», — раскрыл он.

Как отметила политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд», Зеленский даже и не собирался соблюдать свой режим «тишины», так как это была чистая пиар-акция и «позиция голубя» для глаз Дональда Трампа. Она также отметила, что это был лишь предлог для обвинений России в нарушении «перемирия».

КАК ПРОЙДУТ ПАРАДЫ ПОБЕДЫ

Тем временем власти регионов РФ сообщают о том, что военные парады в День Победы будут проходить в усеченном формате. Так, во Владивостоке, Самаре и Калининграде праздничный парад состоится без военной техники, сообщили городские администрации. Однако в Калининграде вместо современных образцов техники зрителям представят около 10 единиц ретроавтомобилей и машин времён Великой Отечественной войны.

Также механизированные колонны не будут задействованы на мероприятиях в Биробиджане, Абакане, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Томске и Тюмени. При этом в некоторых городах от проведения массовых торжеств отказались полностью. Вместо них пройдут различные патриотические мероприятия.

Ранее Минобороны предупредили, что главный парад страны – на Красной Площади – состоится также без военной техники. Помимо этого, в нем не примут участие кадеты, суворовцы и нахимовцы.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев объяснил НСН, что военная техника, обычно задействованная в парадах Победы на 9 мая, сейчас нужнее на фронте.

«Нет необходимости снимать экипажи из зоны специальной военной операции для того, чтобы они были на параде. Это же не просто так пройти, нужно за два месяца их снять, проводить тренировки и так далее... Сегодня техника больше нужна на поле боя в зоне СВО. В парадах обычно была техника, которая стоит на вооружении – из Таманской дивизии, Кантемировской и так далее. В основном была техника из гарнизонов, стоящих в Московской области, но они сейчас воюют», - отметил он.

Помимо прочего, военный парад и шествие «Бессмертный полк» 9 мая не будут проводить в Крыму. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава республики Сергей Аксёнов.