Трамп готов возобновить военную миссию в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп не исключил возобновление миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе «Проект Свобода» в случае отсутствия подвижек в переговорах с Ираном. Об этом американский лидер заявил журналистам.

По словам Трампа, если диалог не принесёт результатов, Вашингтон вернётся к этой операции, но уже в формате «Проект Свобода Плюс». Ранее Трамп заявлял о существенном прогрессе в ядерной сделке с Тегераном, а госсекретарь Марко Рубио объявил о завершении американской операции «Эпическая ярость».

Одновременно с этим Вашингтон приостановил миссию «Проект Свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе, чтобы оценить шансы на окончательное подписание соглашения с Ираном. Теперь же американский президент дал понять, что ожидание не бесконечно.

«Проект Свобода» был создан для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в стратегически важном регионе, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любое обострение в Ормузском проливе может привести к новому скачку цен на энергоносители.