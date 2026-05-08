Мэр Ростова-на-Дону сообщил о работе сил ПВО

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил в своем Telegram-канале, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам!» — обратился Скрябин к жителям города.

8 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город.

Губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие и меры безопасности.

По информации от спасательной службы Севастополя, городские объекты при атаке не пострадали.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что российские военные с начала ночи сбили 20 дронов, летевших в сторону столицы.

Он отметил, что силы ПВО министерства обороны России уничтожили еще один беспилотник. На месте падения его обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

До этого началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

