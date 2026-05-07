На Украине изменили подход к назначению командиров в ВСУ. По данным российских силовых структур, приоритет начали отдавать офицерам отдельных штурмовых подразделений.

Речь идет в том числе о 225-м и 425-м штурмовых полках, а также о военнослужащих, участвовавших в боях на курском направлении.

Как утверждает источник, главком ВСУ Александр Сырский требует в первую очередь рассматривать для назначения именно таких офицеров.

В российских силовых структурах заявили, что подобная кадровая политика уже отражается на ситуации внутри подразделений. По их данным, методы, применявшиеся в отдельных штурмовых частях, начали распространяться и на другие соединения.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий украинская сторона потеряла более 76,5 тысячи военнослужащих и свыше семи тысяч единиц техники.

Операция по освобождению территории продолжалась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении боевых действий в регионе.

Позднее бывший командир 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел называл вторжение в Курскую область провалом украинской армии. Западные издания также сообщали об усилении споров внутри украинского общества после отхода ВСУ с территории региона.