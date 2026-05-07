Собянин сообщил о новой атаке украинских беспилотников на Москву
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты еще три летевших на Москву украинских беспилотника. О новой попытке атаки на столицу Сергей Собянин в Telegram.
По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков летательных аппаратов. О каких-либо повреждениях на земле Собянин не сообщил.
Ранее в ночь на 7 мая средства ПВО сбили еще восемь беспилотников.
Также атаке Вооруженных сил Украины подвергся Брянск, где ранения получили 13 человек.