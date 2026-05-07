В США определили доминирующую сторону конфликта на Украине
Конфликт на Украине превратился в войну на истощение, в которой Россия занимает доминирующую позицию. Об этом заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в интервью Скотту Хортону на его YouTube-канале.
Он отметил, что российские войска значительно превосходят украинские по численности, и Киев не в состоянии ничего этому противопоставить. По словам военного, никакие гипотетические улучшения не смогут изменить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте.
«Ничто не спасет украинскую сторону. Давайте это поймем. Что бы у вас ни случилось с моральным духом или чем-либо еще, — ничто не изменит ситуацию на передовой у украинской армии. У вас просто недостаточно сил», — подытожил он.