Житель Запорожской области сбил дрон ВСУ, бросив в него шапку

Житель села Великая Знаменка Запорожской области Николай Аматов сумел в одиночку вывести из строя атаковавший его украинский беспилотник, применив исключительно смекалку и бытовой предмет.

Как проинформировали РИА Новости в российских силовых структурах, мужчина подвергся целенаправленной атаке FPV-дрона противника, однако не поддался панике, а использовал момент для контратаки.

Собеседник агентства уточнил, что когда квадрокоптер зашел на поражающий маневр, гражданский сдернул с головы меховую шапку и точным броском запустил ее прямо в лопасти аппарата, что привело к немедленной потере управления и падению дрона с последующей детонацией в непосредственной близости от цели.

Факт нестандартного боя был подтвержден видеозаписью, перехваченной российскими военными, которые осуществляли мониторинг канала управления. На обнародованных кадрах видно, как дрон пикирует на безоружного человека, после чего в объектив летит головной убор, и трансляция прерывается.

В силовых структурах уточнили, что российским специалистам удалось вовремя перехватить видеосигнал вражеского аппарата, однако из-за стремительного развития событий взять управление дроном на себя они не успели.

