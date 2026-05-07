Пентагон хочет потратить $46 млрд на создание ИИ-инфраструктуры

Пентагон запрашивает $46 млрд на создание единой ИИ-инфраструктуры в 2027 финансовом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюджетные документы американского военного ведомства. В публикации отмечается, что в данный момент американские военные ИИ-мощности размещены в разных структурах и работают разрозненно. Пентагон хочет объединить их в единую засекреченную систему, которая будет находиться под полным государственным контролем.

Больше всего средств ($29,5 млрд) планируется потратить на закупку суперкомпьютеров и специализированных вычислительных чипов для ИИ. $12,3 млрд хотят направить на строительство и модернизацию дата-центров, в том числе, на системы охлаждения, энергоснабжения и защитные помещения для работы с секретными кодами. Еще $4,2 млрд предусмотрены на сопутствующее оборудование: модульные дата-центры, кабельную инфраструктуру и криптографические устройства.

В публикации отмечается, что $2,4 млрд Пентагон хочет потратить на программы ИИ-сдерживания, а также $500 млн на проекты по внедрению искусственного интеллекта в военные операции. 1 мая сообщалось, что Министерство обороны США заключило соглашения с рядом ведущих американских технологических компаний о применении их систем искусственного интеллекта в военной сфере.