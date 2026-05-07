На Украине британского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) осудили за сотрудничество с Россией. Об этом сообщает портал «Следствие.инфо».

В начале 2024 года Росс Дэвид Катмор прибыл на Украину как инструктор по огневой и тактической подготовке мобилизованных. Через несколько месяцев он прекратил эту деятельность и для получения «легких заработков» стал предлагать свои услуги российским спецслужбам. В частности, он раскрыл координаты учебных центров ВСУ на юге Украины, где до этого тренировал украинцев.

По информации портала Anna News, Катмор решил сотрудничать с Россией после того, как украинское командование обмануло его с выплатами, положенными по контракту. Украинские спецслужбы раскрыли Катмора из-за его небрежной конспирации.

Наемника, получившего военный опыт во время службы в армии Великобритании и пребывания на Ближнем Востоке, осудили на восемь с половиной лет лишения свободы. Не исключено, что его выдадут на родину.

Ранее следствие заподозрило Катмора в том, что он мог завезти в страну и передать исполнителям оружие, из которого в 2024 и 2025 годах были застрелены экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион, активист «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Демьян Ганул и экс-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.