В Брянске средства ПВО отражают атаку БПЛА

Над Брянском и прилегающими территориями прогремела серия громких взрывов в ходе отражения массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев.

Как следует из публикации, местные жители наблюдают в небе характерные вспышки и отчетливо слышат гул моторов.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Очевидцы пояснили, что звуки работы систем противовоздушной обороны раздаются в разных частях города на протяжении как минимум 20 минут. По их словам, за это время было зафиксировано от пяти до семи громких хлопков, которые также были слышны в пригороде Брянска.

Официальная информация о возможных разрушениях инфраструктуры и пострадавших на данный момент не поступала.

Ранее на территории Самарской области была объявлена опасность приближения беспилотных летательных аппаратов.