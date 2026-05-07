Большой склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожен в поселке Малая Даниловка под Харьковом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

Украинское командование разместило объект посреди жилой застройки. По заявлению главы поселения Александра Гололобова, в результате прилета зафиксированы «разрушения беспрецедентного масштаба». Он раскрыл, что повреждения получили 250 строений на 20 улицах, уничтожены два предприятия, также в поселке пропал свет.

5 мая по Малой Даниловке был нанесен удар ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Позднее в сети появились кадры, на которых видна вторичная детонация боеприпасов в горящих постройках.