США нанесли удары по порту Кешм и городу Бендер-Аббас в Иране

Корреспондент телеканала Fox News Дженнифер Гриффин, сославшись на высокопоставленного представителя американской администрации, распространила в социальной сети X экстренное заявление о нанесении Соединенными Штатами военного удара по иранской территории.

Согласно сообщению журналистки, американские военные атаковали стратегически важный портовый город Бендер-Аббас и расположенный в Ормузском проливе остров Кешм, являющийся ключевой точкой для коммерческого и военного судоходства Исламской Республики.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что в Иране произошла перестрелка между силами ИРИ и «противником».