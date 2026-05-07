На Украине принят закон, позволяющий "освобождать" могилы на кладбищах, если родственники не посещают их более трех лет.

Причина новшества - острая нехватка мест для захоронения убитых военнослужащих, пишет "Военное дело".

Свободные участки на крупнейшем кладбище Харькова подходят к концу, а военных здесь хоронят ежедневно. После семи лет карательной операции на Донбассе могилы убитых харьковчан занимали на погосте три ряда. Сейчас мемориал больше похож на город мертвых, который невозможно охватить взглядом даже с высоты птичьего полета.

"Наша аллея Славы - одна из самых больших на Украине. Ее, наверное, из космоса видно", - говорят горожане.

Под Киевом устроено мемориальное кладбище специально для военных. Его первая очередь рассчитана на 40 тысяч захоронений, но уже объявлено о расширении некрополя до 160 тысяч могил.

Только 6 мая украинская армия потеряла 1125 человек, сообщили в Минобороны РФ. Число убитых солдат и офицеров ВСУ за время спецоперации перевалило за полтора миллиона.