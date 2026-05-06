Зеленский приготовился к скорому наступлению России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия планирует наступление этим летом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства сообщили, что украинский лидер предупредил европейских лидеров об ожидаемом наступлении российских войск во время саммита в Ереване. Он также попросил партнеров ускорить поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) и ракет-перехватчиков перед зимой в связи с беспокойством по поводу новых массированных ударов, которые могут стать очередным критическим моментом в конфликте.

По данным Bloomberg, Зеленский призвал союзников внести свой вклад в PURL — инициативу НАТО по закупке вооружений для Киева. При этом особое внимание, по его словам, следует уделить американским системам ПВО Patriot.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об итогах СВО. Он сообщил, что Москва «знает, чем все это закончится» и не будет делать публичных заявлений на этот счет, а просто реализует поставленные цели и задачи.