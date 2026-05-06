На Западе признали неприятную правду о России
Армия России обогнала американских военных в методах ведения современных боевых действий. Об этом сообщает обозреватель портала AgoraVox Патрис Браво.
Журналист отмечает, что Россия в значительной степени опередила США в области военных технологий.
«Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно совершенствует свое оборудование, отбирая наиболее эффективные инновации. Американская армия на этом фоне выглядит безнадежно устаревшей», — пишет автор.
По его мнению, российская армия сегодня переопределяет правила современных боевых действий.
Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что ВС РФ применяют новую тактику ракетно-дроновых ударов по Украине. По его словам, они носят серийный характер.