Израильский солдат осквернил статую Девы Марии в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осудила попавший на фото инцидент, где израильский военнослужащий осквернил статую Девы Марии в Ливане, прикрепив к ней сигарету.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«ЦАХАЛ подчеркивает, что поведение солдата полностью противоречит ценностям, ожидаемым от личного состава», — отмечается в заявлении.

В ведомстве выяснили, что фотография была сделана несколько недель назад. В пресс-службе отметили, что обстоятельства произошедшего будут детально изучены, а по итогам расследования военнослужащего привлекут к ответственности.

В ЦАХАЛ заверили, что армия «уважает свободу вероисповедания и богослужения, а также святые места и религиозные символы всех религий и общин». Израильские военные борются с террористической инфраструктурой на юге Ливана и не планируют наносить ущерб религиозным символам, указано в заявлении.

В апреле израильский солдат разбил молотком голову статуи Иисуса Христа в Ливане. Инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские власти принесли свои извинения: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «потрясен и опечален» случившимся, а министр иностранных дел страны назвал поступок солдата «позорным». С осуждением выступили официальные лица США и Италии, а также представители Ватикана и Русской Православной церкви.