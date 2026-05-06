США атаковали иранский танкер

Американские военные совершили успешную атаку на танкер под флагом Ирана в районе Оманского залива, рассказали в центральном командовании ВС США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу CENTCOM.

В ведомстве уточнили, что американские военные в ходе выполнения миссии на Ближнем Востоке обнаружили танкер M/T Hasna — судно следовало через международные воды в иранский порт в Оманском заливе.

Американская сторона многократно предупредила иранское судно о нарушении морской блокады, установленной согласно приказу президента США Дональда Трампа. В связи с тем, что экипаж судна проигнорировал неоднократные предупреждения, было принято решение о проведении силовой акции.

Истребитель ВМС США F/A-18 Super Hornet покинул борт авианосца USS Abraham Lincoln (CVN 72), приблизился к танкеру и выстрелами из 20-мм пушки вывел из строя его руль.

В CENTCOM отметили, что после этого судно прекратило движение.

В командовании напомнили, что морская блокада со стороны США в отношении иранских танкеров и сухогрузов все еще действует.