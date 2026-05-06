Ветерана «Азова»* поставили на колени и «избили как собаку»

Сотрудники военкомата в Днепропетровске поймали ветерана штурмовой бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) с инвалидностью Дмитрия Матяша, поставили на колени и «избили как собаку».

Об этом военный рассказал на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Меня били ногами. Мое достоинство унизили. Я стоял на коленях, и меня ******* как собаку», — рассказал мужчина.

Он добавил, что сотрудники военкомата не стали смотреть его документы об инвалидности, дающие право на бронь от мобилизации.

