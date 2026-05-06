Швейцарская разведка назвала Россию наибольшей угрозой Европе

Разведка Швейцарии: Россия остается наибольшей угрозой для Европы

Швейцарская разведка в своем докладе назвала Россию «наибольшей угрозой» европейской безопасности. Об этом пишет сайт правительства страны.

Разведка считает, что Россия якобы ведет конфликт против европейских государств, используя «саботаж, деятельность по оказанию влияния, пропаганду и дезинформацию».

«Швейцария непосредственно страдает, в частности, от кибератак, незаконного сбора разведывательной информации, попыток распространения оружия массового уничтожения, деятельности по оказанию влияния и дезинформации», — сказано в публикации.

Также в докладе говорится, что приверженность США «обеспечению безопасности и обороны Европы остается неопределенной», и поэтому «риск уязвимости для Европы и Швейцарии в ближайшие годы возрастет».

В феврале разведка Швеции в годовом докладе за 2025 год заявила, что ожидает в ближайшие годы усиление военной угрозы со стороны России. В том же месяце Служба внешней разведки Эстонии в своем докладе написала, что Россия вряд ли нападет на НАТО в ближайшие годы, но «продолжит применять различные формы гибридной войны».

Также в недавнем интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Россия якобы намерена атаковать НАТО в «ближайшие месяцы». А президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не видит для Москвы повода нападать на членов НАТО.