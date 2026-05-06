Две граничащие с Россией страны захотели разместить войска США

Литва и Польша готовы разместить на своей территории до пяти тысяч американских военнослужащих в случае их вывода из Германии. Соответствующие заявления сделали лидеры двух стран Гитанас Науседа и Кароль Навроцкий, передает ТАСС.

«Прежде всего мы заинтересованы в том, чтобы выводимые из Германии военные остались в Европе. Мы готовы принять их, готовы принять столько союзников, сколько сможем», — отметил президент Литвы.

Навроцкий также выразил готовность принять военных США, если такое решение будет принято Вашингтоном, ссылаясь на наличие необходимой инфраструктуры.

Ранее стало известно, что США выведут пять тысяч военнослужащих из Германии в течение следующих 6-12 месяцев. Отмечается, что вывод американских военных связан с тем, что европейские союзники «не проявляют должной активности».