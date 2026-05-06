В Польше обнародовали планы по формированию сильнейшей армии в ЕС

Планы Польши по формированию сильнейшей армии на европейском континенте были обнародованы министром обороны Владиславом Косиняком-Камышем. Страна намерена достичь этой цели к 2030 году, создав вооружённые силы численностью 300 тысяч профессиональных военнослужащих и 200 тысяч резервистов.

В настоящее время оборонные расходы страны оцениваются в 55 миллиардов долларов. Основными направлениями модернизации в ближайший период станут развитие беспилотных летательных аппаратов, средств противодействия дронам, технологий искусственного интеллекта, спутниковой разведки и ракетных комплексов большой дальности.

Министр также указал, что упор исключительно на беспилотные системы не является достаточным. По его мнению, армия в равной степени нуждается в традиционных видах вооружений, включая танки, артиллерийские системы, средства противовоздушной обороны и другую классическую технику.