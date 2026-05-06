На Украине раскрыли статистику по числу долетевших до Москвы дронов ВСУ

За целый год только один из трех тысяч дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), разработанных украинской компанией Fire Point, смог долететь до Москвы. Об этом заявил в Telegram майор ВСУ Юрий Касьянов.

«Вчера FP-1 впервые долетел до Москвы (...) Ни один из других трех тысяч дронов, запущенных за год, не долетел», — заявил военный.

Он добавил, что запуск дронов стоил украинскому бюджету около 400 миллионов долларов.

В ночь на понедельник, 4 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке дронов на столицу — один из них попал в дом в районе Мосфильмовской улицы. В результате происшествия никто не пострадал.