В России оценили дальность обещанных Киеву умных бомб JDAM

Авиация воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) не сможет реализовать максимальную дальность американских бомб с комплектом Joint Direct Attack Munition (JDAM) из-за систем противовоздушной обороны (ПВО) России. Возможности умных бомб оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с MK.RU.

Он отметил, что для поражения цели на дальности около 80 километров самолет-носитель должен сбросить бомбу с высоты не менее 10-12 километров.

«Украинская авиация сейчас на такой высоте не летает, поскольку самолеты там превращаются в легкодоступные цели для российских дальнобойных ЗРК С-300В4 и С-400», — сказал эксперт.

Комплект JDAM состоит из хвостового блока с управляемым оперением, крыла и аппаратуры управления. После сброса бомба планирует к цели по данным инерциальной системы наведения и GPS-приемника. Госдепартамент США обещал передать Киеву JDAM увеличенной дальности.

В марте 2025 года издание Defence24 писало, что российские зенитные ракетные комплексы «Бук» эффективно сбивают бомбы JDAM.