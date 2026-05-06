В Израиле заявили о готовности возобновить военную операцию против Ирана

Израильские военные готовы возобновить широкомасштабную операцию против Ирана. Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир, его слова приводит армейская пресс-служба.

© Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

По словам генерал-лейтенанта, ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и располагает дополнительным списком целей на территории Ирана. Он отметил, что возможное возобновление операции позволит развить достигнутые результаты и еще больше ослабить Тегеран.

Замир отметил, что сейчас у Израиля есть «историческая возможность» изменить расклад сил в регионе. Он добавил, что ЦАХАЛ продолжает сотрудничать и координировать действия с вооруженными силами США.

В апреле министр по делам диаспоры Израиля и член правящей партии «Ликуд» Амихай Чикли заявил, что прекращение огня с Ираном было «ошибкой», и Исламскую республику нужно «поставить на колени», как нацистскую Германию.

Ранее в Совфеде спрогнозировали превращение Ирана в «сверхдержаву».