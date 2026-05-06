Россия передала Ирану свыше 325 тонн гумпомощи за время войны с США

Россия доставила в Иран более 325 тонн гуманитарной помощи, в том числе медикаменты, за весь период военных действий между исламской республикой и США с Израилем.

Об этом в среду, 6 мая, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

— Россия в координации с нашим послом в Москве доставила более 325 тонн лекарств наземным путем, которые сразу же были распределены между медицинскими учреждениями, — сказал Коливанд.

Он отметил, что помощь была организована в сотрудничестве с иранским послом в Москве, ее доставили наземным транспортом. Все полученные лекарства были оперативно распределены среди медицинских учреждений страны. Коливанд также упомянул о помощи от других стран. Он отметил, что Турция, благодаря пожертвованию одного из своих граждан в размере 40 тысяч долларов, приобрела 50 генераторов для иранских центров экстренной помощи.

— Одна из иракских женщин пожертвовала свое обручальное кольцо и ожерелье в пользу Иран, — передает слова главы Иранского общества Красного Полумесяца ТАСС.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи 27 апреля встретился в президентом России Владимир Путиным. Арагчи признался, что рад провести встречу с Путиным именно в Северной столице. Утром того же дня дипломат прилетел в аэропорт Пулково бортом с названием «Минаб 168» — в память о разбомбленной при ударах США и Израиля школе для девочек в Минабе и погибших ученицах.