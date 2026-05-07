Атака дрона ВСУ под Белгородом убила женщину

В Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по служебному микроавтобусу погибла женщина. Еще два человека получили тяжелые ранения.

Атака произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, дрон ВСУ целенаправленно ударил по транспорту, который перевозил сотрудников одного из предприятий. После удара микроавтобус загорелся и был полностью уничтожен огнем.

Один из пострадавших мужчин получил открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, а также осколочные ранения руки и ноги. Его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему экстренную помощь.

Еще одного пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги бригада скорой помощи везет в городскую больницу №2 Белгорода.

Губернатор региона выразил соболезнования родным погибшей женщины.