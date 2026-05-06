Франция отправила авианосец в Красное море

Авианосная группа, в состав которой входит единственный французский авианосец «Шарль де Голль», направилась в Красное море, пишет обозреватель Джон Айриш в статье для Reuters.

По его данным, группа на протяжении последних месяцев была развернута в восточном Средиземноморье. Командование направило ее в регион на фоне масштабной операции США и Израиля против Ирана.

Состав группы не раскрывается, вместе с тем, ранее в нее входили до 15 кораблей — авианосец, 2-3 фрегата, подводная лодка, вспомогательные единицы различных типов.

«Шарль де Голль» примет участие в международной миссии по обеспечению свободы судоходства, уточнил обозреватель. Он добавил, что группа уже пересекла Суэцкий канал.

Франция и Великобритания намереваются обеспечить свободу прохода танкеров и сухогрузов через Ормузский пролив, констатировал журналист.