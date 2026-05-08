Минобороны России сообщает об освобождении еще одного населенного пункта на территории Донецкой Народной Республики. Это - Кривая Лука, которой овладели подразделения группировки войск «Юг».

В зоне ответственности группировки удалось неделю ведения боевых действий удалось нанести огневое поражение живой силе и технике одиннадцати бригад ВСУ. Всего же враг за это время на этой территории потерял более 950 боевиков.

Также противник недосчитался 19 боевых бронированных машин, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. В это число вошла боевая машина пехоты «Marder» из Германии, «Puma» из Италии, и М113 из Соединенных Штатов.