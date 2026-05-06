Российские войска застали ВСУ врасплох под Святогорском

Военные блогеры сообщили, что российские силы начали штурмовать позиции ВСУ в селах Татьяновка и Пришиб под Святогорском. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что ВС РФ форсировали реку Северский Донец в районе Святогорска. Военные блогеры подчеркнули, что российские военные смогли застать врасплох ВСУ, не ждавших атаки на этом участке.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко говорил, что контроль над поселком Александровка позволяет российским военным наступать на Святогорск. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донец в районе Святогорска, Татьяновки и Пришиба.

Военный аналитик Ян Гагин заявлял, что ВСУ превратили монастырь в Святогорске в укрепленный район.