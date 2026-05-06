Автор «Царьграда» Владимир Головашин заявил, что у властей Украины сформировалась «привычка к безнаказанности». Он считает, что Россия стремится вести боевые действия в «белых перчатках» и «щадящем режиме».

Россия объявила о прекращении огня на период 8-9 мая. В Минобороны РФ заявили, что Москва рассчитывает на аналогичный шаг Украины. Российские военные предупредили, что РФ ответит ВСУ массированным ударом на попытки сорвать празднование Дня Победы.

Вскоре после заявления российского Минобороны Владимир Зеленский объявил «режим тишины» с полночи 6 мая. Он заявил, что украинские власти будут «действовать зеркально, начиная с указанного момента».

Головашин отметил, что Москва «предупреждает, но даёт ещё один шанс», а Киев стремится «дразнить Россию и смотреть на реакцию».

«Показать западному хозяину: «Видите, даже в их праздник мы достаём», - подчеркнул автор статьи.

По его версии, удар по офису Зеленского разрешил бы «кризис легитимности украинской власти». Головашин считает, что сейчас украинские чиновники и западные союзники Киева «воспринимают слова как пустой звук».