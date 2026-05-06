Новости СВО сегодня: «Гиацинт» против дронов и «умные» бомбы

Во вторник, 6 мая, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских опорных пунктов и о срыве ротации ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Технику ВСУ уничтожили «умные» бомбы

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил скопление военной техники ВСУ. Операция проводилась в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны России.

Для удара использовались авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. После выполнения задания разведка подтвердила уничтожение цели. Экипаж самолета вернулся на аэродром базирования.

Т-80БВМ ударили по замаскированным позициями ВСУ

В Запорожской области танковые подразделения группировки войск «Восток» ликвидировали сеть замаскированных опорных пунктов ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Позиции ВСУ и долговременные огневые точки, оборудованные в лесополосах, были обнаружены операторами дронов-разведчиков.

Для уничтожения целей экипажи танков Т-80БВМ выдвинулись на огневой рубеж и нанесли удары осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня и контроль поражения объектов велись в режиме реального времени с помощью беспилотников и штатных систем связи. В результате фортификационные сооружения ВСУ были разрушены.

«Гиацинт» против дронов

Расчет самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» нанес удар по пункту управления беспилотниками ВСУ, сообщили в Минобороны. Цель была обнаружена с помощью разведывательного дрона, который затем передал координаты артиллеристам.

Стрельба велась 152-миллиметровыми снарядами с закрытой позиции на расстоянии более 20 километров.

Сквозь помехи РЭБ: FPV-дроны уничтожили скрытый блиндаж ВСУ

Операторы беспилотников 58-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили замаскированный блиндаж ВСУ в Запорожской области. Цель обнаружили во время разведки в лесополосе, где ранее были замечены солдаты ВСУ, рассказали в Минобороны России.

После проведения доразведки к объекту был направлен ударный FPV-дрон. Несмотря на активное противодействие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), беспилотник точным попаданием поразил опорный пункт.

FPV-дроны сорвали подвоз боеприпасов ВСУ

Операторы ударных FPV-дронов сорвали попытку ВСУ провести ротацию личного состава и доставить боеприпасы на передовую, сообщили в Минобороны. Движение групп ВСУ было обнаружено в ходе патрулирования дорог и лесов на днепропетровском направлении.

Расчеты войск беспилотных систем поразили все выявленные цели. Контроль велся на открытых участках дорог и в районах населенных пунктов.

Пострадавшие в Запорожской области

Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в результате атак ВСУ в регионе пострадали две женщины. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Пострадавшие женщины - местные жительницы 1945 и 1954 годов рождения Балицкий добавил, что за последние сутки ВСУ десять раз атаковали населенные пункты Запорожской области.