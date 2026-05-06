В «Ростехе» рассказали об эффективности «Солнцепека» против укреплений ВСУ

Неприступная фортификация ВСУ превращается в ловушку для противника, когда по ней работает расчет ТОС-1А «Солнцепек». Об этом рассказали в Telegram-канале «Ростеха».

«Термобар» превращает неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей «огнедышащей» ударной волны и резкого перепада давления», — говорится в сообщении.

В «Ростехе» отметили, что залп «Солнцепека» не только создает ощущение удара «кувалдой», но и обволакивает, как спрут, проникая внутрь убежищ противника, если даже внешне они остались целыми. За считанные секунды ТОС-1А способен накрыть площадь до 40 тысяч квадратных метров.

28 марта стало известно, что экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили несколько замаскированных укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, а также до 10 человек личного состава противника в Харьковской области.