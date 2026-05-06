Иран выступил с обещанием по Ормузскому проливу

Иран пообещал обеспечить стабильный транзит через Ормузский пролив при отсутствии угроз в свой адрес.

С таким заявлением выступили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Reuters.

«С окончанием угроз и при действии новых процедур появится возможность для безопасного и стабильного движения по проливу», — утверждается в публикации.

Военно-морские силы КСИР также выразили благодарность владельцам и капитанам судов за соблюдение правил при передвижении по водному пути.

Ранее военнослужащие армии США отразили атаки Ирана на два американских торговых судна в Ормузском проливе.