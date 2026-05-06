Эксперт раскрыл, почему ракетные испытания России проходят на Камчатке

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что полигон «Кура» в Усть-Камчатском муниципальном округе Россия выбрала местом проведения ракетных испытаний специально, так как он максимально отдален от региона, где идет СВО. Об этом пишет NEWS.ru.

Аналитик также отметил, что если бы учения проходили на западе страны, трактовка их была бы принципиально иной.

По мнению эксперта, проведение учений на Камчатке, вдали от зоны конфликта на Украине, демонстрирует то, что они плановые – ведутся в рамках повышения квалификации и боевого мастерства.

В нынешних условиях высокое боевое мастерство может реально потребоваться, добавил собеседник издания.

