Армия США выпустила ракеты из «раздражающей Китай» установки Typhon

Первая многосферная оперативная группа американской армии использовала новую мобильную пусковую установку Typhon в ходе военных учений на Филиппинах. Об этом сообщает Defense News (DN).

Военнослужащие США совместно с бойцами артиллерийского полка армии Филиппин провели пуск крылатой ракеты Tomahawk из установки Typhon. Ракета, которая была выпущена из центральной части азиатского государства, пролетела 995 км и удачно уничтожила цель. Боеприпас находился в воздухе 61 минуту.

Издание отмечает, что наличие Typhon на Филиппинах, не говоря уже об испытательном пуске крылатой ракеты, «вызвало раздражение чиновников в Китае» из-за дальнобойности установки, особенно из-за того, что она оснащена Tomahawk.

Отмечается, что пуск крылатых ракет был осуществлен для поддержки наземных войск, которые выполняли задачи в рамках маневров.

Typhon — передвижная наземная пусковая установка производства США, предназначенная для запуска ракет Tomahawk с дальностью полета около 2 тыс. км.