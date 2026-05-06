$75.3488.35

В Москве заявили о патологическом цинизме ВСУ при нарушении «режима тишины» Зеленского

Lenta.ruиещё 1

Нарушение Вооруженными силами Украины (ВСУ) «режима тишины», объявленного украинским лидером Владимиром Зеленским, является патологическим цинизмом.

В Москве заявили о патологическом цинизме ВСУ при нарушении «режима тишины» Зеленского
© РИА Новости

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Украинская сторона в одностороннем порядке объявляет режим прекращения огня, сама его нарушает и после этого обвиняет в нарушении российскую сторону, которая не брала на себя никаких обязательств, связанных с объявлениями, сделанными Киевом, и потом еще добивает эту ситуацию преднамеренной атакой на журналиста, фотокорра, который работал в прифронтовой зоне», — подчеркнул дипломат.

Так Мирошник отреагировал на атаку беспилотника ВСУ по автомобилю фотокорреспондента ТАСС Александра Полегенько. Он попал под удар в Васильевке в Запорожской области. В результате фотокорреспондент не пострадал, но машина получила повреждения.