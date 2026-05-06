Конфликту Ирана и США предрекли «новую фазу активизации»

Нанесение удара по территории Объединенных Арабских Эмиратов может привести к новой фазе войны между США и Ираном, так как ни одна из сторон не достигла своих стратегических целей. Такое мнение высказал aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Ранее в ОАЭ сообщили, что 4 мая в небе над страной было перехвачено 12 иранских баллистических ракет, три крылатые и четыре беспилотника. Этот удар стал самой серьезной эскалацией с момента объявления перемирия между США и Ираном. При этом в Тегеране заявили, что не планировали и не собирались наносить удары по ОАЭ.

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном фактически зашел в тупик, и ни одна из сторон не достигла своих стратегических целей, что усугубляет ситуацию.

«Хотя Трамп заявлял о том, что он завершил войну, эти слова носили сугубо внутриполитический характер. Конфликт остается незавершенным, но вероятность новой фазы активизации боевых действий достаточно высока. Ни одна из сторон не достигла своих целей, и в то же самое время сохраняется потенциал — прежде всего военный — для продолжения боевых действий», — пояснил эксперт.

По словам политолога, ситуация двойной блокадой одной из ключевых нефтяных артерий Ормузского пролива — с одной стороны Ираном, с другой — Соединенными Штатами — не может продолжаться долго, при этом Тегеран располагает достаточным арсеналом для нанесения серьезного ущерба.

«Это главная причина того, что война осуществляется именно таким образом, и Соединенные Штаты фактически терпят неудачу», — констатировал он.

Эксперт отметил, что тупик на переговорах, сохранение мощного военного потенциала у всех сторон и продолжающаяся борьба за контроль над Ормузским проливом создают взрывоопасную ситуацию, при которой любой даже незначительный инцидент может стать спусковым крючком для полномасштабного боевого противостояния.

Напомним, что США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке. После провала мирного урегулирования президент Дональд Трамп отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов».