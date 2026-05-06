США отправляют Украине «умные бомбы»: какой ответ может дать Россия

Украина получит американские высокоточные «умные бомбы» JDAM, способные поражать цели на расстоянии до 120 километров. В ответ на эту угрозу российская армия задействует эшелонированную систему ПВО и мощные комплексы радиоэлектронной борьбы, которые уже доказали свою эффективность в перехвате таких снарядов, пишет «Комсомольская правда».

Госдепартамент США ранее одобрил «возможную продажу» Украине средств повышения дальности и точности авиабомб на сумму 373,6 миллиона долларов. Речь идет об аэродинамических комплектах Joint Direct Attack Munitions - Extended Range (JDAM-ER), это присоединяемые хвостовые части для бомб.

После одобрения Госдепа потребуется итоговое заключение контракта. США уже поставляли JDAM-ER Украине в 2023 году.

JDAM - это не отдельный боеприпас, а специальный комплект оборудования, который превращает обычные неуправляемые бомбы в высокоточное оружие. Система включает в себя крылья для планирования и хвостовой блок с «управляемым оперением», позволяющий бомбе маневрировать в воздухе. Вес таких снарядов варьируется от 226 до 907 килограммов. Если первые образцы летели лишь на 28 километров, то современные модификации увеличенной дальности способны достигать целей в радиусе 120 километров.

Навигация осуществляется с помощью лазерных гироскопов и GPS-приемников, а скорость полета почти достигает скорости звука, отмечает «КП». Украинские силы пытаются использовать для сброса бомб советские истребители МиГ-29 и Су-27, а также рассчитывают на возможности западных F-16. Однако на практике «умные» системы часто дают сбои - секретные документы Пентагона связывают это с техническими ошибками и активной работой российских систем радиоэлектронной борьбы.

Для нейтрализации JDAM российские военные могут использовать проверенные временем зенитные ракетные комплексы, подчеркивается в статье. Речь может идти о С-300 и С-400, а также о мобильных системах «Тор-М2», «Бук-М» и «Панцирь-С1». На счету этих комплексов уже десятки подтвержденных уничтожений американских бомб, каждая из которых обходится бюджету США примерно в 2,5 миллиона долларов.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что у JDAM есть критические уязвимости. Для эффективного пуска на большую дальность самолет должен подняться на высоту более десяти километров, становясь легкой мишенью для российских дальнобойных ракет.

«Украинская авиация сейчас на такой высоте не летает», - подчеркнул Леонков.

Кроме того, «умные» бомбы летят медленнее ракет HIMARS, имеют большую отражающую поверхность и легко обнаруживаются радарами, что позволяет ПВО уничтожать их спустя секунды после сброса.