Перемирие ко Дню Победы превратилось не только в предмет заочного спора, но и стало инструментом продолжения вооруженной борьбы. Как сообщает «Царьград», общество и эксперты гадают, зачем России идти на компромиссы с противником, который не раз показывал, что не собирается соблюдать договоренности.

Насмешка Зеленского

Идея временного прекращения огня была озвучена 29 апреля президентом России Владимиром Путиным в телефонном разговоре с Дональдом Трампом. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что Трамп тогда позитивно оценил пасхальное перемирие и поддержал инициативу прекращения огня на День Победы.

4 мая Минобороны заявило, что объявляет перемирие на 8 и 9 мая. Военное ведомство сообщило, что рассчитывает на то, что Киев последует этому примеру, а в случае, если противник нанесет удар по параду, пригрозило ответным ударом по центру Киева.

Владимир Зеленский встретил инициативу с насмешкой. Находясь в Ереване на встрече с европейскими лидерами, он заявил, что украинские дроны тоже могут прилететь на этот парад. Позднее Украина сама объявила перемирие в ночь с нуля часов 6 мая.

Перехват инициативы

Киев пытается навязать России перемирие на двое суток раньше срока, который необходим. Отказ Москвы позволит украинским властям заявлять, что РФ сама не захотела прекращения огня на время праздников.

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что смысл предложения лишь в том, чтобы перехватить повестку у Москвы и влепить ей «пощечину».

«И, зная, что Москва предлагает перемирие, он тут же делает заявление о том, что он первым его предложил. Если Москва не будет соблюдать, то он тоже не будет соблюдать. Соответственно, в этом случае соблюдать его вообще не обязательно. Потому что перемирие, любое, нарушается десятки раз. И, соответственно, найти повод его не соблюдать очень легко. Любой выстрел с той стороны и любое обозначение активности с этой стороны, в конце концов, выстрелить можно и самому и обвинить противника», — заявил он.

Впрочем, Украина имеет выгоду от прекращения огня. Если перемирие будет соблюдаться, то обе стороны получат четырехсуточную остановку боевых действий. Судя по открытым данным, сейчас она выгоднее ВСУ.

Во-первых, это касается ситуации в Константиновке, где у нас уже есть существенные успехи. Группировка «Юг» качестве изолировала район боевых действий, отрезав гарнизон от подхода подкреплений и подвоза снабжения. Противник использует паузу, чтобы завести в город новые подразделения, боеприпасы и провизию.

Схожая ситуация наблюдается в окрестностях Красного Лимана и на краматорском направлении. ВС ПРФ также ведут многонедельное упорное сражение и добились в последнее время ряда успехов. Пехота ведет бои за освобождение крупного и очень важного села Рай Александровка. Прекращение штурмовых действий позволит противнику перевести дух, подтянуть пехоту и накопать новых блиндажей взамен уничтоженных.

В еще большем масштабе строительные работы будут вестись в северных областях Украины, где враг готовится встречать возможное летнее наступление. Оборонительные линии возводятся вокруг 45 городов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Выгоды для России

Выгоды России при этом менее очевидны. Командование сможет провести ротацию ряда подразделений и доставить снабжение. Ставка в последнее время делается на максимально возможное рассредоточение сил и инфильтрацию обороны противника на широком фронте, а масштабных работ по возведению фортификаций не ведется.

Вместе с тем телеканал отмечает, что четыре дня прекращения огня — лишь требование Зеленского. Кроме того, информированные источники западных СМИ заявляли, что в конце апреля Россия обсуждала с США возможное смягчение санкций в обмен на длительное перемирие при условии, что Украине не будут представлены гарантии безопасности. Подтверждений этим сообщениям не последовало, но продолжение переговорного процесса между Кремлем и Белым домом очевидно.

Кроме того, у Москвы может быть намерение показать противнику и всему миру, что никакие трудности на фронте не смогут заставить отказаться от устоявшегося порядка вещей, в том числе проведения парада на День Победы.