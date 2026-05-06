Норвегия выделила на поставки оружия Украине 300 миллионов долларов
Правительство Норвегии заявило, что страна выделяет около 302 миллионов долларов для Украины через инициативу PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе.
Сообщается, что Норвегия предоставляет Украине примерно 2,8 миллиарда норвежских крон.
Норвегия в общей сложности уже предоставила Украине через PURL более 1,35 миллиарда долларов, подчеркивается в тексте.
