Правительство Норвегии заявило, что страна выделяет около 302 миллионов долларов для Украины через инициативу PURL, которая предусматривает быстрые поставки вооружения через взносы стран НАТО. Об этом говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что Норвегия предоставляет Украине примерно 2,8 миллиарда норвежских крон.

Норвегия в общей сложности уже предоставила Украине через PURL более 1,35 миллиарда долларов, подчеркивается в тексте.

Ранее капитан 1-го ранга запаса Константин Сивков заявил, что альянс по беспилотникам Евросоюз и Украина создают с целью дестабилизировать ситуацию внутри России. Эксперт считает, что Киев с Западом выбрали новую стратегию из-за неудач ВСУ на фронте Киев — запугивание мирных граждан РФ.