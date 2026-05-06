Секрет «Подолья»: как ВСУ использовали затонувший корабль

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ использовали затонувший корабль «Подолье» как «элемент портовой безопасности». Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее в СМИ появилась информация, что сторожевой корабль ВМС Украины «Подолье» затонул в порту Одессы после ракетного удара. Отмечалось, что корабль уже получал повреждения в 2024 году.

По словам Лебедева, корабль мог попасть под удар, поскольку находился в непосредственной близости к основной военной цели и, возможно, выступал как «прикрывающий элемент». Он добавил, что в Одессе обычно находятся пять-шесть таких судов.