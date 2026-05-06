Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили в сторону России сотни беспилотников и управляемые авиабомбы. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

За сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 605 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 12 управляемых авиационных бомб и один снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенной в США.

Какие-либо другие подробности об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь с 5 на 6 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России десятки беспилотников ВСУ. Атаке подверглись пять российских регионов — Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и московский регион.