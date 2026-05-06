Украинская сторона заявляет о риске полуокружения Сум и давлении на ключевые линии снабжения. Как сообщает «Царьград», на фоне обвала фронта Киеву дали «зеленый свет» на дальние удары.

«Огромные потери»

Отмечается, что после падения Мирополья на фронте произошел перелом. Этот участок долгое время сдерживал продвижение ВС РФ, однако теперь лесные массивы к югу от Гуево вдоль Псла превращены в плацдарм. Там можно скрытно перебрасывать силы, разворачивать позиции дронов и системно бить по логистике ВСУ.

Основные маршруты, ведущие из Сум на север и северо-восток оказались под постоянным воздействием дронов. С западного фланга наблюдается закрепление в районе Корчаковки и продвижение к Писаревке.

«Сами Сумы под угрозой полуокружения. Речь о формировании оперативного кольца, в котором город становится фронтовым узлом под постоянным огневым воздействием. Особую тревогу вызывает фактор ресурсов. У ВСУ нет достаточных резервов для стабилизации ситуации», — заявил канал «Картель».

Кроме того, дроны и ФАБы превращают логистику и инфраструктуру в уязвимые цели. Даже без прямого штурма город постоянно изматывают. Украинский инсайдер «Сплетница» на этом фоне подтверждает — у ВСУ на фронте «огромные потери».

Западные поставки

Чувашия снова оказалась под ударом. На этот раз противник применил классическую связку комбинированного удара: рой БПЛА и крылатая ракета. Беспилотники работают как расходник для перегрузки ПВО, а ракета наносит основной удар.

При этом противник утверждает, якобы ударил по промышленному предприятию ракетой FP-5 «Фламинго». Как отмечает военкор Александр Коц, британцы активно поставляют Киеву компоненты ракет для узловой сборки. Противник их копит и будет применять совместно с дальнобойными БПЛА.

«Судя по всему, Киеву дали зеленый свет на применение любых видов оружия по любым объектам на русской территории. Надо четко осознать, что тыловых районов больше нет», — заявил он.

Тем временем на видео попала провальная атака американского дрона-камикадзе Hornet, который также известен как «Марсианин». Беспилотник пытался ударить по колонне ВС РФ в районе поселка Мангуш Мариупольского района. Однако расслабляться не стоит, поскольку имеется целый ряд подобных ударов с повреждением техники и потерями личного состава.

«Нужно прикрытие наших колонн расчетами дронов-перехватчиков "Елка" и "Молот", а также автоматизированными зенитно-пулеметными турелями. Ситуация с насыщением воздушного пространства над Приазовьем БПЛА-камикадзе противника со Starlink и MESH-модулями достигла угрожающих масштабов», — заявил военкор Евгений Даманцев.

ФАБ теряют эффективность?

Военный блогер Михаил Звинчук заявил, что кратное увеличение применения авиабомб не дает того эффекта, на который рассчитывали при наращивании объемов их производства. Причина часто кроется во взрывателях: слишком ранний подрыв приводит к тому, что большая часть взрывной волны уходит в воздух.

«Найти солдат противника, живущих выше уровня земли, сейчас невозможно. Все пытаются закопаться как можно глубже. Уничтожить неприятеля можно лишь в том случае, если удастся уничтожить подвал», — заявил он.

По мнению Звинчука, сейчас производителям стоит «колдовать над взрывателями», чтобы повысить эффективность бомб.