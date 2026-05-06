Российский регион попал под массированный удар со стороны Украины

Белгородская область попала под массированный удар со стороны Украины.

Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Грайворонском округе в селе Гора-Подол при атаке дрона загорелась кровля частного дома — пожарным расчетом возгорание ликвидировано. Кроме того, от ударов сразу пяти дронов по социальному объекту в здании повреждены крыша и остекление. В результате еще одной атаки беспилотника повреждена кровля частного дома», — написал он.

По словам главы области, удары наносились по селам Дмитриевка, Новая Таволжанка, Верхнеберезово, Ясные Зори, Бочковка, Акулиновка, Сергиевка и поселку Борисовка. Во всех населенных пунктах зафиксированы повреждения. Пострадавших при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

В ночь на 6 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России десятки беспилотников ВСУ. Атаке подверглись пять российских регионов: Белгородская, Брянская, Курская области, Крым и Московский регион.