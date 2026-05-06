ВМС США превратят транспортный док в испытательный полигон

Военно-морские силы (ВМС) США планируют превратить готовящийся к списанию транспортный док Montford Point водоизмещением 34500 тонн в испытательный полигон. Об этом пишет TWZ.

Издание ссылается на проект оборонного бюджета США на 2027 финансовый год, согласно которому ВМС планирует привлечь 177,7 миллионов долларов на программу, в рамках которой, в частности, на борту Montford Point будет проведено финальная демонстрация возможности перезарядки в море ячеек вертикальных пусковых установок At-Sea Reload of Vertical Launch System (ASRV). Сооветствующие мероприятия предлагается проводить с использованием судового подъемного крана.

Издание уверяет, что впоследствии апробированные на Montford Point технические решения могут найти практическое применение на реальных боевых кораблях ВМС США.

«В будущем эти доки будут использоваться в качестве оперативных узлов для перезарядки [боекомплекта] в море», — пишет портал.

В апреле 2022 года издание Defense News сообщило, что ВМС США планирую списать два корабля типа Montford Point.