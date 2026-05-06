ВСУ атаковали администрацию Энергодара после объявленного Украиной «перемирия»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нанесли удар по зданию администрации Энергодара и жилой застройке. Об этом в среду, 6 мая, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Соответствующие атаки произошли в период объявленного Киевом «перемирия». Запорожская АЭС ударам не подвергалась.

— Атаки по городу продолжаются. Снова были удары по администрации и по жилой застройке. По станции атак не было. Контролируем ситуацию, — цитирует источник ТАСС.

Днем ранее украинский беспилотник атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.

Кроме того, 1 мая город Туапсе тоже подвергся атаке украинских дронов. Тогда же на территории морского терминала начался пожар. Ликвидацией возгорания занимались 143 человека.