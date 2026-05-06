ВСУ атаковали российский регион десять раз за сутки

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о многочисленных обстрелах со стороны украинских вооруженных формирований, которые были зафиксированы на территории региона за последние сутки.

В своем официальном Telegram-канале глава области написал, что всего за прошедшие 24 часа было зарегистрировано десять фактов целенаправленных атак противника по мирным населенным пунктам Запорожской области. В результате этих обстрелов пострадали две женщины. Информация о состоянии пострадавших уточняется, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Евгения Балицкого, под удары ВСУ попали сразу несколько муниципальных образований региона. В частности, массированной атаке подвергся город Энергодар, который находится в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции. Кроме того, огонь велся по Васильевскому, Каменско-Днепровскому и Михайловскому муниципальным округам. Эти районы регулярно становятся целями для обстрелов, поскольку расположены в прифронтовой зоне. Губернатор подчеркнул, что все атаки были целенаправленными и совершались именно по гражданской инфраструктуре и местам проживания мирного населения.

Власти региона призывают граждан соблюдать меры предосторожности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.