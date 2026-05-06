MWM: Российский "Бук-М3" оказался эффективным средством против HIMARS
У России есть эффективное средство против применяемых ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, сообщает Military Watch Magazine.
Поводом для статьи стало опубликованная Минобороны РФ новость об успешном перехвате снаряда американской реактивной системы HIMARS на дистанции более 30 км зенитным ракетным комплексом "Бук-М3" .
"Российские вооруженные силы эффективно использовали зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" для защиты от ударов украинских сил, наносимых с помощью HIMARS", - пишет MWM.
Разработанный для работы совместно с мотострелковыми пехотой или бронетанковыми формированиями, "Бук-М3" стал менее мощным дополнением к системам дальнего действия, таким как С-400 , при этом обладая гораздо большей дальностью по сравнению с системами ближнего действия, такими как "Панцирь-С" и "Тор-М2", отмечает издание.
Напомним, что "Бук-М3" самостоятельно производит поиск, распознавание и захват цели. После чего выдает о ней готовую информацию, а оператор принимает решение о поражении. Из открытых источников известно, что "Бук-М3" может обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. По сравнению с "Бук-М2" дальность его действия увеличилась в полтора раза, а огневая производительность выросла на 50 процентов. В состав дивизиона "Бук-М3", как правило, входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, транспортно-пусковые и транспортно-заряжающие машины, а также пусковые установки, вмещающие по 6 или 12 зенитных управляемых ракет. Сейчас "Бук-М3" активно применяется ВС РФ в зоне СВО.