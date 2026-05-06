MWM: Российский "Бук-М3" оказался эффективным средством против HIMARS

У России есть эффективное средство против применяемых ВСУ реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства, сообщает Military Watch Magazine.

© Российская Газета

Поводом для статьи стало опубликованная Минобороны РФ новость об успешном перехвате снаряда американской реактивной системы HIMARS на дистанции более 30 км зенитным ракетным комплексом "Бук-М3" .

"Российские вооруженные силы эффективно использовали зенитно-ракетный комплекс средней дальности "Бук-М3" для защиты от ударов украинских сил, наносимых с помощью HIMARS", - пишет MWM.

Разработанный для работы совместно с мотострелковыми пехотой или бронетанковыми формированиями, "Бук-М3" стал менее мощным дополнением к системам дальнего действия, таким как С-400 , при этом обладая гораздо большей дальностью по сравнению с системами ближнего действия, такими как "Панцирь-С" и "Тор-М2", отмечает издание.

Напомним, что "Бук-М3" самостоятельно производит поиск, распознавание и захват цели. После чего выдает о ней готовую информацию, а оператор принимает решение о поражении. Из открытых источников известно, что "Бук-М3" может обстреливать до 36 целей, летящих со скоростью 3 километра в секунду. По сравнению с "Бук-М2" дальность его действия увеличилась в полтора раза, а огневая производительность выросла на 50 процентов. В состав дивизиона "Бук-М3", как правило, входят командный пункт, станция обнаружения и целеуказания, транспортно-пусковые и транспортно-заряжающие машины, а также пусковые установки, вмещающие по 6 или 12 зенитных управляемых ракет. Сейчас "Бук-М3" активно применяется ВС РФ в зоне СВО.